@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv — Tesla, Y did the steering wheel fall off? Prerak (@preneh24) January 30, 2023

美國男子帕特（Prerak Patel）上月24日才購入一輛特斯拉Model Y，結果30日行駛在高速公路時，方向盤卻突然掉落，車子送回車廠檢修，竟還要求他付修車費，消息一出在網路上鬧得沸沸揚揚，最終特斯拉官方表示，會全額回購帕特的Model Y，並再賠償他一輛新車。

綜合外媒報導，帕特近日駕駛新買的Model Y，沒想到在高速公路時，方向盤竟突然掉落，好在當時後方並沒有車輛，否則後果不堪設想。事後帕特聯繫特斯拉車廠，對方卻開出104美元（約3100台幣）的維修費要他負擔，讓他氣炸了，於是在網路上發文抱怨。

此外，帕特還發起非正式民調，詢問網友是否保留原車加延長保固，結果吸引逾6千人投票，有高達83％網友支持他獲賠一輛新車，甚至有許多人私訊他應提起訴訟。後來帕特3日收到特斯拉來信指出，雖然該車經評估確定並無缺陷，但出於善意，仍會回購帕特的Model Y，並提供一輛2021年版的Model Y作為代步車，直到新的Model Y交付；另外帕特先前的104美元修車費也會退回。

帕特雖未透露特斯拉官方付多少錢回購他的車，但表示那筆錢足夠清償全部的車貸餘額，還可支付買輛Model Y的頭期款，並強調「我公布此事的主要目的是要確保它不會發生在任何其他家庭身上」。