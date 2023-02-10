大陸杭州一間公司在人力網站招聘「凶宅試睡員」，條件非常優渥，在網路上掀起討論，根據招聘資料顯示，該職缺日薪人民幣2千元（約新台幣8870元），月薪更是高達人民幣6.5萬（約新台幣28萬），豈料有勇者試著應徵後，才發現是一場騙局。

根據《杭州日報》報導，凶宅試睡員月薪為人民幣6萬至6.5萬（約新台幣26至28萬元），工作內容包括凌晨12點至1點左右，到屋內浴室、屋頂、地下室、陽台、走廊等查看是否有異常，甚至還要在不開燈的情況下，檢查室內狀況，事後需記錄各時段異常情況，並標記重點危險區域、記錄身體有無異狀等。

雲南昆明一名網友小彭（化名）看到招募資訊後，心動地聯繫對方，公司負責招募的人員表示，為了打消民眾買屋時擔心「風水不好」因素，才會招聘試睡人員，試睡後提交報告就能賺到錢，但正式入住前必須先進行培訓，小彭不疑有他按照指示，轉帳人民幣3457元（約新台幣1.5萬）作為學費，豈料對方就沒有音訊，小彭才知道自己被騙了。

此外還有網友分享類似經歷，「凶宅試睡員」其實是詐騙手法，過去也曾有人受騙，應聘者入住後使用手機拍攝，會被對方嫌設備不佳，順勢推薦他們自己的紀錄設備，價格都非常昂貴，應聘者買完產品後，對方就人間蒸發，而且全程都見不到該公司的人，讓不少民眾痛批「鬼不會害你，害你的只有人」。