馬來西亞一名爸爸分享孩子的暖心事蹟感動無數網友，他透露近日要前往新加坡出差，沒想到14歲的孩子怕他肚子餓，於是特別手做包子讓他止飢，事後他才驚覺不能帶有肉的包子入境，為了不浪費孩子的心意，便花了1.5小時在巴士站吃光所有肉包才離去。

根據馬來西亞《中國報》報導，這名爸爸5日在臉書分享，自己離家在新加坡工作，每個月回家1～2次，因為經濟狀況不佳，孩子擔心他回到新加坡後會餓肚子，於是親手做了咖哩馬鈴薯肉包，讓他飽餐一頓。

不過因為孩子不清楚新加坡入境規定，他也捨不得將孩子的愛心包子丟掉，於是一個人坐在巴士站，花了1.5小時一口一口吃光孩子親手做的5顆肉包才出發，並感性道謝孩子總是時時牽掛著自己，「爸爸愛你！」

消息一出感動無數網友，紛紛留言直呼，「好乖巧的孩子，爸爸肯定也很努力教育，孩子才會這麼懂事」、「這是幸福的味道」、「我看到的是一個很棒的爸爸，沒有白疼孩子，所有的付出都是值得的」。