不少小孩在農曆新年收到紅包，有些父母會代為保管，有的則是交給由孩子運用。大陸江蘇一名6歲女童日前收到壓歲錢，開心地向父母表示要請吃火鍋，豈料眾人飽餐一頓後，女童看到帳單瞬間傻眼，不斷看向父母想尋求幫助，不捨眼神逗樂網友。

根據《瀟湘晨報》報導，江蘇宿遷一名6歲女童過年時收到紅包，當下非常開心，便說要請父母吃飯，日前一家人到火鍋店用餐，女童也把壓歲錢帶在身上，豈料當她準備結帳時，發現金額竟是人民幣300元（約新台幣1330元），直接花掉她一半的壓歲錢。

女童的張姓母親提到，女兒買單時非常糾結，數錢數了很久，「她一下看向我，一下又看向她爸爸，似乎希望我們可以幫忙結帳」，看到父母都沒有任何動作後，她才心甘情願地把錢交給服務生，事後女兒還說，沒想到一頓火鍋這麼貴，下次她請不起了，張母表示希望透過這件事，讓孩子了解物價，一方面也教育她不能食言。

女童母親將影片分享至網路，不捨掏錢的眼神逗樂網友，表示「很不錯的機會教育，讓孩子知道父母賺錢不容易，以後花錢懂得三思」、「女童很乖，而且說到做到，如果我是她的媽媽，會把錢以其他獎勵的方式還給她」、「我家姪女也是，過年收到厚厚一疊壓歲錢，我們起鬨要她請吃飯，她似乎已經知道物價，直說自己會吃不消」。