大陸湖南一名男子砸了數百萬元，在郊區買了屋內面積700多平方公尺（約212坪）的別墅，沒想到8年過去了，因為沒錢裝潢，整間房子至今還是毛胚的模樣，讓他後悔極了，崩潰直呼「每天睜開眼哪裡都要錢」。

綜合陸媒報導，湖南一名男子8年前看上一處郊區的獨棟別墅，滿心歡喜地投入畢生積蓄，沒想到買房之後竟是惡夢的開始，因為屋內面積高達700多平方公尺（約212坪），再加上附贈的150平方公尺（約45.3坪）地下室，整棟別墅有850平方公尺（約257坪）面積需要裝潢，但他早就因為房子的總價掏空積蓄，怎樣也付不出這筆裝潢費用。

男子哀怨表示，房子已經買了8年，期間持續存錢卻依舊沒有存夠裝潢費用，因此房子還是處於毛胚屋狀態，眼看附近鄰居都已裝潢完畢、開心入住，他只能暗自後悔為何當初要打腫臉充胖子，認為當初買房的決定實在太過草率。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛搖頭直呼「有錢買轎車，沒錢買汽油」、「走一步不會想三步嗎，沒裝修的計劃買什麼別墅啊」；不過也有人建議「刷刷油漆就能住」、「簡單裝修，住了之後再說」。