孫魯班是三國時期孫權的長女，也是一名心狠手辣的女性，為了掌握政權從中作梗，慫恿父親立年幼的弟弟為太子，因此父親死後，她得以在背後掌握大權，不僅如此，鬥爭期間她還與堂侄亂倫，甚至聯手情人殺死自己的親妹妹。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，孫權晚年疑心病重，擔心政權落入權臣手中，因此縱容長女孫魯班弄權，孫魯班的丈夫原本是周瑜的兒子周循，直到丈夫死後，她又改嫁給東吳將領全琮，赤烏年間，太子孫和與其弟弟魯王孫霸爭奪太子之位，兩王鬥爭長達8年，其它皇子與朝臣都要選邊站。

而孫和的生母是王夫人，也就是孫魯班母親步夫人的情敵，步夫人想藉此鬥垮對方，因此與女兒立挺孫霸，有次孫權病重，孫和便到太廟祈福，當時太廟正好離其妃子的叔叔家近，他順路拜訪對方，孫魯班得知後，造謠孫和祭祀不專心，甚至稱王夫人得知丈夫病重還很開心，孫權知曉後勃然大怒，王夫人憂憤而死。

孫魯班心思縝密，她認為兩王鬥爭必兩敗俱傷，因此很早就預言，孫和與孫霸都會被廢，沒想到果真被她說中，為了鞏固政權，孫魯班讓丈夫全琮的孫女嫁給孫權幼子孫亮，並慫恿孫權立孫亮為太子，而孫權過世前，曾擔心孫亮年紀太小，無法掌握大權，想恢復孫和太子之位，豈料卻被孫魯班與將軍孫峻阻止。

兩王爭權過程中，孫魯班的妹妹孫魯育力挺孫和，關係親密的姊妹因此反目，孫魯育被姊姊誣告想陷害孫峻而遭處死，年幼的孫亮即位後，政權掌握在孫魯班手中，她還殺害負責輔政、支持孫和為太子的朝臣諸葛恪，就連孫和也遇害，其中值得注意的是，一切都是由孫魯班與孫峻計畫，顯示兩人關係匪淺，在《三國志》就記載，「又奸亂宮人，與公主魯班私通」，指孫魯班與堂侄孫峻亂倫。

孫亮長大後，意識到孫魯育被殺恐是冤案，因此向孫魯班詢問，豈料她見事跡快敗露，依舊不緊張，甚至裝傻稱不知情，指當年是官員朱據兩名兒子告的狀，他們也因此被殺了，孫魯班藉此剷除敵人，未料在一場政治鬥爭失敗後，孫魯班權勢開始衰敗，她丈夫家族的軍隊立刻投靠曹魏，孫魯班最終被流放，死在哪裡不得而知。