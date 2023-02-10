大自然的奧妙！日本富山縣一名大學生日前外出觀察野鳥，發現結冰的路面底下，竟竄出許多條黑影，看起來像是蛇，讓他驚呼不可思議，並將影片拍下分享至推特，受訪時解釋，由於柏油路上結了一層冰，而底下又有雪融化，水流動時出現宛如蛇的現象。

根據日媒《withnews》報導，富山縣一名生物系大學生@K0TSU_K0TSU日前外出觀察附近野鳥，經過一處被汽車壓出胎痕的雪地時，發現被冰層覆蓋的柏油路上，竟出現一條條黑影，看起來像是蛇在亂竄，畫面非常奇特，他趕緊拿出手機拍攝。

原PO解釋，冰層底下的黑影並非真的蛇，而是柏油路上結了一層冰，當冰融化時，水就沿著柏油與冰層間的空隙流動，因此形成這種奇特畫面，不過他的家鄉每年都會下雪，卻第一次看到這種現象，要不是剛好有車子行駛而過，讓底下的冰層露了出來，他也不會看到這般景象。

影片累積300萬觀看次數，不少網友驚呼「乍看之下，真的會以為有蛇在冰蛇底下亂竄」、「感覺像會出現在動畫片《神隱少女》的角色」、「看起來像是蛇，又很像鰻魚，沒想到只是融化的水在流動」，另外還有網友分享類似經歷，他也曾在河邊看過這種現象。