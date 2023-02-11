紐西蘭新開幕的一間酒吧近日傳出女廁竟是用玻璃製成，外頭可以清楚看到使用者的一舉一動，網路甚至瘋傳一名女子如廁時裸上身的背影，引爆網友怒火，認為業者不尊重顧客隱私；輿論一出，酒吧也緊急處理並做出回應。

紐西蘭一間位於奧克蘭海濱附近的酒吧近日開幕，原本設計是希望打造視野開闊的洗手間，殊不知因為玻璃材質的設計，讓女廁春光外洩，以至於路過的人們都可以一眼看見每間廁所內的情況。

根據網路上瘋傳的影片可見，當時至少有3名女子正在隔間內上廁所，儘管只露出上半身背影，但依舊清晰可見，其中更有一名女子裸著上身，外界推測應該是穿著連身褲，為了如廁只好褪去上身衣著。

影片曝光後隨即引爆網友怒火，認為這樣的設計不僅噁心、危險也不合法，酒吧老闆莫洛伊（Leo Molloy）表示，這只是微小的設計失誤，自己曾在凌晨2時30分造訪酒吧，卻什麼也看不見，「使用女廁的人必須反向跨坐在馬桶上才會被看到」，不過因為輿論壓力，他已下令火速改善缺失。