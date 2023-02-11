日本一名55歲事業有成的老闆，本身條件非常好，對伴侶要求也很高，10年前與前妻離婚後，就一直希望可以找到第二春，之後透過婚友俱樂部認識小他25歲的嫩妻，豈料他出國工作時，卻發現妻子經常不在家，委託偵探調查才發現崩潰真相。

根據日媒《FRaU》報導，經營食品進口公司的55歲男性陽介（化名），10年前與前妻離婚後，兒子也搬去和對方住，直到高中才搬回來，陽介也萌生再婚的念頭，希望可以重組家庭，由於他本身條件好，不僅保養得宜，名下還有4輛豪車，所以擇偶條件很嚴格，包含學歷要高、年齡不得超過35歲，而且穿搭要有品味。

陽介指出，公司經常與政府合作，有時須面對高官，所以妻子打扮需得體，最好還要會穿和服，起初尋找對象並不容易，在同事介紹下加入婚友俱樂部，才認識一名當時僅28歲的女性，她長相甜美且英語流利，甚至知道如何穿和服，兩人多次約會後，發現各方面都很契合，不過他們差了25歲，起初對方父母並不贊成，但得知陽介的事業後就妥協。

陽介婚後一直想再生孩子，但妻子似乎並不感興趣，再加上他經常出差，所以遲遲沒有成功受孕，兩人有時還為此吵架，此外他也漸漸發現，妻子的態度變得有些冷淡，因而產生懷疑，在家裝設監視攝影機，但並未拍到任何怪事，只發現妻子經常不在家，有時甚至沒回家過夜，轉而委託偵探調查。

調查發現陽介出差時，妻子竟與另一名男性幽會，兩人會一起逛超市，之後到對方的公寓夜宿，看起來像熱戀中情侶，回家後他質問妻子，對方卻以去朋友家為由離開，之後透過律師表示要離婚，還要求賠償，更稱陽介對她使用語言暴力，造成心理極大壓力，並提出相關證據，例如「你月經來了嗎？」、「你什麼時候排卵？」、「你做的菜很難吃」等，兩人結束短短2年婚姻，陽介之後也不再奢望戀愛，把重心放回工作上。