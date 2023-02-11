乾隆是清朝第6位皇帝，在位時間64年，是歷史上實際掌權時間最長的皇帝，不過綜觀他的一生，雖然身體還算硬朗，但難免還是會有一些隱疾羞於啟齒，不僅讓御醫十分尷尬，又擔心洩露風聲會毀壞皇家尊嚴形象，於是避重就輕的向皇帝說「只要與皇后同住100天即可痊癒」，接著開了一劑藥方便走了。

根據《搜狐網》報導，乾隆皇帝和富察皇后鶼鰈情深，某次乾隆罹患了不能向外人說的隱疾，也就是如今大家所熟知的痔瘡，這讓御醫們很苦惱，擔心消息傳出去會敗壞皇家形象，於是告訴乾隆，這件事只有富察皇后能解決，而且要靜養一段時間才能根除。

雖然痔瘡並非難度棘手的病症，但為了保住皇帝顏面，御醫只告訴富察皇后，並對外下了醫囑，表示乾隆只要與皇后同住100天即可痊癒。富察皇后第一時間也封鎖所有消息，火速搬進養心殿，衣不解帶的細心照料，還命人傳話給文武百官，指出皇帝身體微恙，百日內不能早朝，也不必探視，任何需要審批的公文就交由太監上報傳至養心殿。

如此一來，富察皇后不僅保住了乾隆顏面，又解決朝政空轉的危機，加上無微不至的照顧，乾隆不到100天就痊癒了。富察皇后擔心外界認為皇帝專寵她一人，會破壞乾隆名聲，當下也隨即搬出養心殿，如此識大體的行為讓乾隆對她的恩寵更甚從前。只可惜富察皇后因為接連失去2名孩子而身心俱疲，在一次陪同乾隆出巡時因病去世，年僅36歲。乾隆得知後悲痛欲絕，以最高禮儀厚葬，並立諡號「孝賢」，史稱孝賢純皇后。