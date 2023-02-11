唐初戰將李靖在神話中又稱「托塔天王」，為何他會被神化呢？李靖參與過建國戰爭，功績卓著，而唐玄宗時期四處開疆闢土，非常重視武神，軍事能力強的李靖因此被神化，當時還信仰戰神「毗沙門天王」，但唐朝時兩者還沒有關係，直到元朝才被合而為一。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲提到，李靖是唐初建國功臣，參與過建國戰爭，平定江陵、江南，又幫助攻打吐谷渾等，由於他戰功彪炳，非常有能力，因此唐朝時就已出現被神化的跡象，例如唐朝著作《安祿山事跡》、《太平廣記》、《續玄怪錄》都將李靖喻為神。

唐朝時印度護法天神「毗沙門天王」被融入佛教，成為四大天王之一，又名北方多聞天王，擁有戰神的形象，唐玄宗時期，四處開疆闢土，非常重視武神，當時一名和尚「不空」曾翻譯《北方毗沙門天王隨軍護法儀軌》，提到唐朝天寶初年，唐朝安西城被五國聯軍包圍，胡僧做法請來毗沙門天王第二兒子「獨健」，率領天兵天將援助安西城打勝仗，雖是神話但唐玄宗時期尚武，所以很多人信仰。

不過唐朝時，並未將毗沙門天王與李靖做連結，直到元代才開始，元朝對唐人非常感興趣，甚至編了許多神話故事，例如《西遊記》主角就是唐太宗的紅人高僧玄奘，另外還有早期兩尊門神分別是神荼與鬱壘，直到元代變成唐朝開國將領秦瓊與尉遲敬德，李靖也被神化，甚至與毗沙門天王畫上等號，出自於《三教源流搜神大全》。

根據《三教源流搜神大全》內容指出，哪吒原是玉皇大帝底下的大羅仙，後來轉世到李靖家，他還有兩個哥哥，分別是金吒、木吒，出生5天後在東海洗澡，踏翻水晶殿得罪龍王，打敗各路天兵天將，讓李靖非常操心，哪吒一氣之下剔骨肉還於父母，佛祖之後用蓮花仙偶做成人形，再放入哪吒魂魄使其復活，這也就是《西遊記》原型故事。

不過《西遊記》還多了「李靖成托塔天王」的故事，當時哪吒想殺李靖，報剔骨肉之仇，李靖趕緊向如來佛求助，佛祖賜他一座名為「玲瓏剔透舍立子如意黃金寶塔」，讓李靖用手托著塔，哪吒見到佛塔不敢造次，李靖才得以降伏哪吒，該段故事又取自於北宋蘇轍所寫的《那吒》，「北方天王有狂子，只知拜佛不拜父。佛知其愚難教語，寶塔令父左手舉。」