英國兩戶原本相處融洽的鄰居，卻因一棵樹而發生爭執，吵了1年問題還是沒解決，2021年其中一戶人家竟請專家，直接把樹垂直砍半，照片還登上各國媒體版面，他們自從鬧翻後就沒和好，如今事隔2年，樹仍維持被砍半的狀態。

根據《每日郵報》報導，米斯特里（Bharat Mistry）搬進謝菲爾德（Sheffield）郊區時，門前早就被種了一棵高約4.8公尺的冷杉木，樹齡至少25年，不過隔壁鄰居格雷厄姆與艾琳夫婦（Graham and Irene Lee）卻很不滿，因為冷杉木離他家草坪非常近。

格雷厄姆與艾琳夫婦先前抱怨，這棵冷杉木引來鳥類聚集，造成很大的噪音，此外也使他們家車道出現鳥類排泄物，經過長達1年的爭吵，問題依舊未解決，他們在2021年夏天找專家處理，直接把樹垂直砍半，由於畫面非常奇特，還被民眾拍下傳送至電視節目爆紅。

如今這棵樹也成為當地景點，不少人會慕名而來拍照，或是查看樹的近況，當地居民表示，這兩戶人家原本關係很好，但事隔2年他們並未和好，而且這棵冷杉木依舊是砍半狀態，不知是被修剪過，還是樹枝未長出來，當地有記者想採訪他們，都未得到回應。

不過米斯特里2年前受訪曾提到，周圍鄰居對冷杉木都沒意見，甚至還很喜歡它，他們曾剪去較低的樹枝，防止造成更多落葉，並表示要在樹葉周圍掛上網子，減少鳥類停留，但卻遭對方拒絕，依舊堅持要砍樹，而格雷厄姆與艾琳夫婦則稱，鳥的噪音並非困擾他們的主因，而是冷杉木擋住車道了。