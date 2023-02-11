大陸貴州一間豬舍近日發生火災，由於火勢實在是太旺，民眾不敢上前幫忙，豈料裡面的兩隻豬竟自行脫困，傷勢較輕的不幸喪命，而另一頭雖受傷嚴重，但牠的求生慾似乎很強，就算全身被烤到焦黑，依舊沒有倒下，讓不少人看了相當佩服。

根據陸媒報導，貴州銅仁一間房屋突然起火，主人正好不在家，火勢蔓延到一旁的豬舍，由於火燒得很旺，因此在消防員到場前，附近民眾根本不敢救火，豈料豬舍裡的兩隻豬竟自己跑了出來，其中傷勢較輕的豬脫困後，沒多久就喪命了，留下傷勢較重的那一隻。

徐姓目擊者表示，獨活的豬全身被烤焦，身體大面積燒傷，有些部位被烤焦到翹了起來，讓人看了非常心疼，不過牠的求生慾非常強烈，大難不死後依舊大口吃東西，似乎正在補足體力，但他也難過的說，雖然不清楚豬的下場，但飼主家境並不富裕，推測豬應該還是難逃宿命。

影片曝光後，累積數萬人觀看，不少網友表示「雖然經常吃豬肉，但是看到牠這樣還是很心疼」、「好不容易逃出火場，就別殺牠了吧」、「牠要是再跑慢點，就變烤豬了」、「每個生命都值得被尊重，希望飼主可以帶牠去治療」、「我彷彿聞到了一股脆皮五花肉的香味兒」。