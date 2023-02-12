大陸四川一間出租屋每到半夜經常發出奇怪聲響，附近居民不堪其擾，於是打電話報警，未料警方到現場盤查後，竟發現屋內地下室藏有多達千條毒蛇，全是由7人非法獵捕團隊捕捉而來，最終警方將他們全部逮捕歸案，並將屋內所有的蛇都裝袋，帶到附近的郊外野放。

根據《四川觀察》報導，四川巴中飛龍村一間租屋處每到半夜就會發出奇怪聲響，村民聽到後覺得十分詭異，於是向當地派出所舉報，員警派人前來調查，發現屋子地下室竟藏有一大群野生蛇，讓他們當場嚇傻，瞬間感到頭皮發麻。經過清點後，確認共有1074條蛇，品種包含王錦蛇、黑眉錦蛇，以及其他較為凶猛的蛇類。

面對這麼多證據，房子的3名廣東籍男租客承認，所有的蛇都是他們非法獵捕而來，並在飛龍村高價租下房子，當作藏匿這些蛇的地點。警方盤問3名男子後，也一口氣將他們背後的7人非法獵捕團隊全都逮捕歸案。

警方計算發現，這些蛇賣出後至少可獲得30萬人民幣（約新台幣133萬），後續他們將這些蛇分類、裝袋，並聯絡當地林業局，一起把這些蛇帶往附近的郊外全部野放。