馬來西亞網美艾琳（Eryn）近日和女性友人相偕出遊，並大言不慚表示，因為長得漂亮，所以只要撩男店員幾句，就能獲得免費餐點，還把過程拍下分享至抖音（TikTok），影片曝光後飽受抨擊，更有知情網友爆料艾琳的特權跟長相無關，靠的全是業配。

綜合外媒報導，馬來西亞一名擁有18萬抖音粉絲的網美艾琳，拍攝影片強調自己擁有「美貌特權」，為了證明所言不假，她和閨密前往吉隆坡武吉免登（Bukit Bintang）逛街，後來進入一間大排長龍的知名餐廳用餐，入座後更表示，過往來這邊吃飯為的就是「洗眼睛」，因為餐廳內的服務員外型相當養眼。

艾琳接著指使閨密搭訕帥氣店員，兩人向店員講土味情話的同時也不斷拋媚眼和露出甜美笑容吸引對方，果然沒多久對方就拿著2份餐點招待她們，艾琳更自豪表示「因為我們太可愛了」、「很開心可以吃到免費的」。

影片曝光後隨即引爆網友撻伐，認為艾琳利用美貌換取利益的行為很不可取，尤其是艾琳自以為可愛的調情，讓人看了超級尷尬，毫不客氣猛酸「也太臭美了」、「妳是不是誤會什麼了？美貌特權是指不用調情就能獲得免費的東西吧」。更有知情者爆料，其實一切都是艾琳為餐廳宣傳的業配影片，劇情全經過設計和安排，不過面對指控，目前艾琳和餐廳方面皆未回應。