巴西近日出現離奇意外，一名男律師陪母親到醫療中心檢查，進入核磁共振室時，男子不顧院方事前提醒，偷偷攜帶槍枝，未料機器開始運行後，室內的磁場拉動他腰間的槍枝，並意外走火，子彈擊中男子腹部，儘管當下院方將他送醫搶救，男子仍在3周後傷重不治。

Saiba quem é Leandro Mathias, advogado armamentista baleado pela própria arma durante ressonância https://t.co/EkH22zHDUD — CNN Brasil (@CNNBrasil) January 19, 2023

根據《CNN》報導，巴西40歲律師諾維斯（Leandro Mathias de Novaes）在1月16日陪母親到位於聖保羅的醫療中心做檢查，其中一個項目就是核磁共振，他為了讓母親安心，堅持要一起進入核磁共振室，在檢查正式開始之前，院方要求諾維斯和他的母親拿掉身上所有金屬物品，並簽了一份核磁共振室禁忌同意書，諾維斯之後卻偷偷帶著槍進去。

當機器一啟動，產生的磁場瞬間拉動諾維斯放在腰間的槍，且因為強力撞擊導致走火，子彈擊中了他的腹部，醫護人員見狀嚇壞了，立刻停止機器運作，並將諾維斯送往醫院，經過搶救後雖然暫時救回諾維斯的性命，但三周過去他的狀況沒有好轉，最後仍傷重不治。

報導指出，諾維斯除了是一名律師外，也是當地有名的槍枝擁護者，經常在社群平台上分享他的觀點。警方調查後證實，殺死諾維斯的那把槍有經過正式註冊，他也擁有有效的槍枝許可證。至於院方則表示，當天醫療人員已經事前告知預防意外的指南，同時也要求他們拿下身上的金屬物品，然而諾維斯沒有提到他攜帶槍枝，並且自行決定將其帶進核磁共振室。