一般人對於古代婚姻關係的印象，大多都是男子可以擁有三妻四妾、享受齊人之福，但事實上古代大多實行「一夫一妻多妾」制，且對於正妻和小妾的地位分級很嚴格，歷史學家指出，古代男子的正妻如果過世，小妾也永遠沒辦法「上位轉正」，男子必須另娶新的妻子，否則將會受到社會批判。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，古代妻妾地位差距十分懸殊，妻是經過六禮，明媒正娶而來，妾的來源則五花八門，有買來的、贖來的、抵債過來的等等，而且小妾生的兒子也備受歧視，只有正妻生的兒子才有資格叫作嫡子。

如果正妻過世了，小妾也不可能上位，因此男子喪妻後只能再娶妻，而不能將妾升為妻。于賡哲表示，唐朝也有人非常寵愛某一名小妾，等到妻子過世後，他想將小妾升為正妻，卻遭到世俗輿論的反對，最後只能選擇不再娶妻，和小妾廝守終身，只是這樣的例子非常少見。

大陸清華大學歷史系教授張國剛也曾指出，唐朝法律明確規定，一般情況下無法把妾升為妻，用現代的觀念來理解的話，就是無法讓「小三轉正」，因為妻其實是一種政治身分，只有名正言順的人才能持家、掌握家庭發展方向，若隨意扶正妾室，就會遭到社會的批判。