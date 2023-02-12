大陸廣東一名男子近日在老家舉辦婚禮，未料3000人的村莊竟沒有任何人出席，親友也是0人到場，整個婚禮現場十分空蕩、冷清，就連新郎的爸爸都沒有到現場給予兒子祝福。

根據《新浪新聞》報導，大陸廣東一名男子於近日舉辦婚禮，只見畫面中伴郎和伴娘手捧著喜糖站在門口，卻沒有任何一個賓客進入會場，而餐桌上也是空蕩蕩的，無人落座，新郎對此似乎感到很尷尬，不斷探出頭來查看外面的狀況，然而仍舊沒有任何親友前來捧場。

據了解，新郎居住的村莊約有3000人，卻沒有任何一位村民願意前往現場祝賀， 更詭異的是，就連新郎爸爸也沒有到場參加兒子的婚禮，不過他解釋，是因為在外地工作繁忙，沒辦法趕回老家，平時村莊內的任何喜喪事他也都沒有參加，但聽到沒有村民到婚禮現場，作為爸爸的他也難掩失落，直言：「讓人太心寒了！」

因此有網友懷疑，新郎一家平時是不是不太會做人，甚至和村民結怨，才會導致這種尷尬場面，「你不去別人那，別人肯定也不來你這呀」、「這個有啥好心寒的，你也沒去過別人家的」、「禮尚往來！人不到禮到啊，你都不隨禮為什麼要求鄰居給你家隨禮」，另外也有人質疑這段影片的真實性，「擺拍吧，村裡人不來，親戚朋友總會有幾個」、「廣東人信神，禮尚往來很頻繁，絕對不會有空席的婚禮」。