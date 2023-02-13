大陸福建發生一起校園悲劇，8歲男童因為身體不適，上課時連續舉手7次卻都遭到老師無視，沒想到課後竟在樓梯重摔倒地，當場失去意識，送醫仍搶救不治。家屬得知噩耗後悲痛欲絕，爺爺不久便含恨離世；但校方不僅不聞不問，該名老師也正常上課，一句道歉都沒有，讓家屬氣憤不已。

綜合陸媒報導，該起事件發生在2020年11月5日，郭姓男童上課時突然身體不適，短短10分鐘連續舉手7次表態，但老師卻要他「忍一忍」，男童無奈之下只好趴在桌上休息，好不容易熬到下課時間，男童在老師的攙扶下走下樓梯，沒想到經過轉角時卻意外摔倒，當場失去意識，送醫後住院280天、居家護理190天，仍不幸身亡。

男童的爺爺聽到噩耗後痛心不已，在孫子去世不久後也跟著含恨而逝，種種悲劇讓男童的雙親相當崩潰。郭母也出面控訴鮑姓老師失職，對於孩子的死亡有不可推卸的責任，但截至目前為止，校方及鮑姓老師都未曾說過一句道歉，且鮑姓老師仍照常在校任職，讓她無法接受。

更讓她氣憤的是，目前與學校的二審官司正在進行，但校方律師卻辯稱孩子當時是在抓頭，而非舉手，還質疑孩子身體本來就有狀況，校方甚至為了撇責還刪除關鍵影片。郭母無奈之下只能將事件公諸在網路上，希望能夠透過網路的力量為孩子討公道，目前教育局已經介入了解。