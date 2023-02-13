現代人對於養育兒女的觀念越來越開放，英國一名女子很渴望擁有自己的小孩，但不希望隨便和人發生關係，於是上網找了捐精者、買了DIY受精盒，一次就成功受孕，生下一名女兒，如今和女兒過著幸福的2人生活。

🔔 | Woman inseminates herself with £25 DIY sperm kit after being celibate for 11 years https://t.co/nWumeJSusv pic.twitter.com/dyA6qQPMqg — LADbible News (@LADbibleUKNews) February 3, 2023

根據《鏡報》報導，英國35歲女子瓊斯（Verity Jones）透露，她在24歲以前非常享受「沒有承諾的親密關係」，但某天她突然覺得這一切沒有意義，於是展開無性單身生活，儘管如此，瓊斯仍非常渴望擁有自己的小孩，於是她突發奇想，上網購買了DIY受精盒，並找到一名願意捐精的陌生男子，第一次嘗試就成功受孕，並在2012年9月產下女兒荷莉（Holly）。

瓊斯表示，她聽說過許多感情失敗的案例，所以不相信真愛，寧願獨自一人撫養女兒，也不願女兒在父母爭吵與破裂的關係中長大，她還說當單親媽媽其實有不少好處，「單身代表我可以專注於自己，而不用考慮是否要取悅別人，或為了配不上另一半而感到自卑或擔憂。」

不過瓊斯也坦言，大多數人不理解她的選擇，「他們認為我需要一個伴侶才會快樂，我媽總是問我為何不安定下來，但我想不到比『有人坐在我的沙發上，等著我為他做東做西』還要糟糕的事情了。」但這並不代表瓊斯沒有慾望，只是通常不會持續太久，而且她也十分享受和女兒相處的幸福生活。