許多觀光景點為了吸引遊客，都會拍攝風景優美、極具特色的宣傳片。近日大陸一名男子看到江西千戶苗寨的宣傳片後，被畫面中身穿民族服飾跳舞的年輕女子吸引，於是開車前往2000公里遠的風景區，未料一到現場，卻看見跳舞的全是阿姨，讓他傻眼不已。

根據《九派新聞》報導，大陸一名男子近日看到貴州黔東南西江鎮千戶苗寨的宣傳片，畫面中有許多年輕女子身穿民族服飾、頭戴銀飾在跳舞，男子為了一睹「苗族小姐姐」的美貌，於是開車來到2000公里遠的風景區，結果到達以後才發現，現場跳舞的清一色都是阿姨，讓他傻眼不已，失望表示：「這不是詐騙嗎？」

不過風景區工作人員解釋，隊伍兩邊站著的是年紀稍長的女性，中間擺「12道攔門酒」的則都是年輕人；按照苗族的傳統禮節，年輕人在中間敬酒，年紀稍大的在一旁迎客，是為了表達對客人的尊重。

影片曝光後，許多網友都覺得十分有趣，紛紛笑說，「沒詐騙，只不過你晚來了20年，小姐姐都變老了」、「輩分上去了，更顯尊貴的遠方來客」、「影片是她們年輕的時候拍的，有問題嗎？」、「這就叫做『圖片僅供參考』」、「沒問題，阿姨以前不也是年輕小姐姐嗎？」、「我小時候去過，跳舞的確實是小姐姐」。