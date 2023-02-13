世界之大無奇不有！網路上近日瘋傳一段「無身魚」在大海中游泳的心酸畫面，離譜的是，儘管失去了大部分的身體，只剩下頭和殘存的魚鰭，牠依舊能夠在水中存活，超強的生命力讓無數網友看了嘖嘖稱奇。

事實上這段影片早在2015年時就在網路上瘋傳，近日又再度被網友起底，影片拍攝地點位於馬爾地夫，有遊客在海中浮潛時意外發現一條僅剩頭和魚鰭的「無身魚」，拖著反向的「ㄈ字身軀」在水裡前進，身體後半部已經消失殆盡，甚至可以清楚看見魚身斷面。

據悉，這條魚是被漁夫捕獲，在割除了身體可食用的部分後又丟回大海之中，因此可以看出魚身的切口相當平整，但魚不僅沒立即死去，還能一如往常的在水裡悠游，展現強韌的生命力。

魚身被切除後依舊能存活的畫面，也可在日本的「骨泳」料理中看見，廚師會先將魚肉從活魚身上切下，接著再將魚放入水缸中，讓饕客一邊享用新鮮生魚片，一邊觀賞「半身魚」的游泳姿態，滿足口腹之慾的同時，也達到視覺饗宴的效果。

至於為何割去魚肉的魚隻依舊能存活，是因為廚師避開了魚的致命部位，但即便活了下來也只是暫時性的，因為魚隻一旦失去魚鱗、魚皮和魚肉的保護，就容易因為感染發炎而死。