古代帝王為了維持社會秩序、確保政權，會推出嚴刑峻法，清朝同樣如此，除了知名的滿清十大酷刑，最常見的就是流放，而當中以寧古塔最為知名，不過外界好奇，大清垮台後那些在寧古塔服刑的罪犯都去哪了？

根據《搜狐網》報導，鼎鼎有名的寧古塔並非是一座塔，而是地名，位於黑龍江省牡丹江市一帶，清朝初期時，這裡土地貧脊、人煙稀少，加上冬季異常寒冷，一年之中，只有4個月算是溫暖，其餘時間都是冰天雪地的場景，如此苦寒的環境成了朝廷流放重刑犯的首選之地，如果得不到赦免，只能一輩子待在此處做牛做馬，而幸運獲釋的就能回到原籍。

寧古塔流放的歷史一直延續到清末，將近有300多年歷史，流放到這裡的人來自社會各個階層，其中也不乏當代名人，他們大多是因為文字獄或科場案被流放至寧古塔。然而隨著滿清政權垮台，這些罪犯們多半有3種下場，第一種是返回原籍，畢竟寧古塔並非自己的老家，許多罪犯離鄉背井被發配至此，得到自由後難免想回到自己熟悉的家鄉。

其次是選擇投軍，清朝滅亡後緊接著而來的是各大軍閥統治，他們相互割據地方、擴充兵力，而有些寧古塔罪犯不是了無牽掛就是不想再回到家鄉，加上常年的勞作讓罪犯們身強體壯，因此成了軍閥招募的首選。第三則是直接在寧古塔落地生根，這類人多半是家族一起被流放到此處，他們經年累月生活在此，也早就習慣了；再者，民國時期的寧古塔經過3百多年的開發，早已不是貧脊之地，繼續留下來發展，總比舉家遷回鄉重新開始要來得輕鬆許多。