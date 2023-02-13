鬼屋是遊樂園中的熱門設施，不少人都十分享受刺激有趣的體驗。日本一名空手道黑帶男子到鬼屋遊玩，過程中疑似受到太大的驚嚇，竟反射性地踢向扮鬼的工作人員，導致對方下巴骨折，最後雖然以賠償金和解，但今年初男子又反過來向鬼屋的營運公司提告，認為他們沒有好好訓練員工，要與遊客保持距離。

根據《京都新聞》報導，日本京都市的東映太秦映畫村（Toei Uzumasa Eigamura）是以電影為主題的遊樂園，每年3月到9月都會推出期間限定的遊樂設施「日本史上最恐怖的鬼屋」。2011年一名49歲、擁有空手道黑帶的男子到鬼屋遊玩，未料因為設施內布置太過逼真、嚇人，男子反射性地踢向扮演鬼的工作人員，造成對方下巴骨折，他也向該名工作人員道歉並賠償醫藥費。

2015年工作人員又向男子提出損害賠償，雙方在2016年以1000萬日元（約新台幣230萬）和解。然而今年1月，男子決定對鬼屋的營運公司提告，指控公司沒有盡到員工訓練的責任，安全政策也考慮得不夠周全，男子表示「因為在鬼屋中，永遠不知道受驚的遊客會做出什麼舉動，他們很可能被嚇到反射性出手，因此需要確保工作人員和遊客之間的距離。」目前訴訟仍在進行中。