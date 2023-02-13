古代文學史上，高啟與劉伯溫、宋濂並稱「明初詩文三大家」，不過高啟卻因為4個字惹怒朱元璋被判處腰斬之刑，朱元璋甚至氣得到場監刑，親眼看他被斬為8段，更將他所有作品全數封禁，滿腔怒氣才得以宣洩。

根據《搜狐網》報導，高啟是元末明初的文學家，不僅讀書過目不忘，文學方面也有極高的造詣，有「北郭十才子」的美稱，尤其是當時的主流派仍以演繹與小說為主，但高啟獨樹一幟的挑起了發展詩歌的重擔，並改變了元末以來華麗不實的詩風，為此作出巨大的貢獻，不過高啟卻因為一篇《郡治上樑文》被送上刑場。

事實上，古代人家蓋房子要上大樑時，都需要擺豬頭祭神、點炮竹驅鬼，以及請文人寫一篇上樑文，當時高啟受邀幫時任蘇州知府的魏觀寫文，不料這座修建的府衙選在了張士誠的宮殿遺址上，同時他也是朱元璋昔日的死對頭，加上那篇上樑文提到了「龍蟠虎踞」的字眼，完全犯了朱元璋的大忌，只因為對朱元璋而言，「龍蟠虎踞之地」應當是帝王所獨有，高啟此舉明顯是在感念張士誠，背後肯定有著不可告人的企圖。

氣急敗壞的朱元璋便下令將高啟處以腰斬，甚至還親自監斬。史料記載，高啟被行刑後並沒有立即死亡，而是趴在地上用半截身體的力量，手蘸著自己的鮮血，一連寫下3個「慘」字，對朱元璋表達了強烈的蔑視。