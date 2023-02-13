古代封建社會有許多傳統習俗，古人不只重視在世時的行為舉止是否符合禮教，也相當重視自己的身後之事，尤其是皇帝，經常在世的時候就開始砸大錢，為自己修建陵墓，墓裡不但塞滿珍奇異寶，有的皇帝還會要求活人殉葬，大陸歷史地理學家指出，古人這麼重視陵墓的原因，主要和他們「視死如生」的觀念有關。

大陸歷史地理學家葛劍雄指出，從先秦開始古人就有「視死如生」的觀念，認為人死了也像活著一樣，只不過是活在墓裡，因此當然要為死者準備吃的、用的、穿的，甚至還會放入寵物，而歷朝歷代的皇帝這麼重視陵墓、厚葬，是因為他將這裡當作死後的長期住所。

例如秦始皇在修築陵墓時，就盡可能把能帶走的東西都帶走，不但在墓的上方布置日月星辰、寶石，下面還有用水銀製成的江河，好讓他在陵墓中也能欣賞風景。

漢朝政策則規定，每年財政收入的3分之1，要用來為皇帝修建陵墓，所以新皇帝登基後，要做的第一件事情就是把前任皇帝未完成的陵墓修完，並將其安葬，接下來才是為自己建墓。

而陵墓的完成度則取決於皇帝的壽命，短命的皇帝往往來不及在活著的時候把陵墓修完，長壽的皇帝同樣會因為活太久而產生困擾，像漢武帝劉徹在位54年，起初規劃的陵墓太小了，各種奇珍異寶每年不斷往裡面塞，地宮被塞滿了他仍未過世，只好再建地上建築，把其他財富都放到裡面。

除此之外，還有一個非常不人道的「陪葬品」，由於古人視死如生，過世後仍需要有人陪伴，所以早期會採取「殉葬」制度，不只奴隸殉葬，妻妾、皇后、妃子，甚至是皇帝的謀士、心腹也都要殉葬，後來逐漸覺得人殉不太人道，才開始改用陶製人偶。