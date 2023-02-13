大陸一名男子到餐廳用餐，卻在蛋炒飯中發現疑似老鼠屎的黑色不明物體，擔心吃下肚會有問題，於是立刻找老闆娘詢問，不過對方聲稱只是飯粒炒焦，甚至為了清白直接一口吞下，讓男子傻眼不已。

根據陸媒報導，四川的朱先生日前到餐廳用餐，他點了一盤蛋炒飯，卻在米飯中看見黑色不明物體，他和朋友用筷子撥了一下，發現竟是老鼠屎，朱先生嚇一大跳，立刻叫來老闆娘，不過對方卻稱是油溫太高把飯炒焦了，堅持不承認是老鼠屎，為了證明清白，她甚至當場把疑似老鼠屎的飯粒吃掉，朱先生無奈之下只能付錢離開。

新聞曝光後，網友都十分傻眼，紛紛留言，「老闆是個狠人」、「炒飯的最高境界，炒了一鍋飯，只把一顆炒焦了」、「這可能就是我當不了老闆的原因吧」、「老闆：我狠起來連自己都不放過」、「太狠了，為了這幾塊錢也是拚了」、「看來不是狠人都做不了老闆」。

但老闆娘接受採訪後澄清，事發當時用餐客人多，朱先生點了一份不要蔥的蛋炒飯，上錯菜後需要幫他重炒一份，油已經先下鍋了，正準備下蛋液時，有其他客人剛好要結帳，她就先過去收錢了，老闆娘猜測可能有飯粒不小心先落入油鍋，被高溫炸糊了，她在料理時也沒有發現。

老闆娘強調，飯裡絕對不可能出現老鼠屎，因為店內使用不鏽鋼桶盛裝大米，平時都會把蓋子牢牢蓋上，老鼠根本進不去，她也很肯定飯裡的黑色不明物體不是老鼠屎，才敢當場吃下肚。老闆娘對給朱先生帶來不好的經驗感到抱歉，但也希望網友別再惡意詆毀，「一碗蛋炒飯才6元（人民幣，約新台幣26元），我不至於為了怕賠這點錢真的去吃老鼠屎！」