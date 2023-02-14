不少飼主等到毛小孩適齡後，都會帶牠們去進行結紮手術，大陸一名飼主前陣子也帶邊境牧羊犬到獸醫院結紮，未料牠卻非常記仇，幾乎每天都到獸醫院門口報到，不斷吠叫、亂尿尿，然而把狗狗抱進醫院後，牠又性情大變，變得乖巧又聽話，讓醫院工作人員哭笑不得。

根據《頭條新聞》報導，湖北武漢一隻邊境牧羊犬在半個月前被飼主帶去獸醫院結紮，似乎是記恨醫生奪走了自己後半生的「性福」，邊牧幾乎每天都會到獸醫院門口大聲吠叫、抗議，有時候甚至還會隨地小便以示報復。

獸醫院的工作人員趙小姐表示，這隻邊牧非常有趣，平時經常在醫院門口朝裡面叫囂，但只要把牠抱進醫院，就會瞬間性情大變，不但乖巧聽話，還不會發出任何聲音，然而只要再把牠放出去，又會恢復原本暴躁的個性，不斷叫囂、亂尿尿，趙小姐無奈笑說：「邊牧很聰明的，牠可能就是看我們不爽。」不過牠還是滿懼怕獸醫院的人，只要看到他們靠近，就會立刻躲得遠遠的。

網友看到影片都被邊牧進醫院前後的反差給逗樂了，紛紛留言，「醫院要重視一下醫患關係啊」、「罵得很認真，孬得很徹底」、「斷後之恨，不共戴天之仇」、「其實狗狗特別記恨的，邊牧這麼聰明的更能記恨」、「仇沒報成還受了奇恥大辱」、「狗狗能屈能伸，虛心接受、堅決不改、下次還去」。