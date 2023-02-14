土耳其和敘利亞邊境發生地震後，不少國家派出搜救隊幫忙，近日救災行動告一段落，各國搜救隊完成任務準備回國，斯洛維尼亞一名搜救員在臉書分享救援過程，並附上搜救犬等待登機的畫面，只見牠們累趴在機場，抓緊時間趕緊補眠，不少網友看到照片後，表示非常感動，也紛紛向牠們致意。

斯洛維尼亞一名搜救員施塔曼（Roman Starman）在臉書提到，他們帶了7隻搜救犬前往土耳其的安塔基亞市（Antakya）救援，該城市約有37萬居民，但經過地震後，房屋幾乎都被震成廢墟，即使有些房子沒坍塌，但已出現嚴重裂痕、傾斜，當地居民在廢墟裡尋找家人，晚上時就在廢墟前生火取暖，度過零度以下的寒冷天氣。

施塔曼提到，他們派出的搜救犬都有通過國際救援許可證（IRO瓦礫搜索），以往狗狗們都是在人工廢墟做訓練，沒有太大風險與安全疑慮，此次搜救行動充滿變數，需克服地形上的困難，而且還有許多氣味干擾，例如冰箱肉類、受困者氣味、鐵絲或磚瓦等，有時還會飄出屍體腐爛味道，增加搜救的難度。

施塔曼進一步說，此次任務也證實牠們的搜救犬能夠克服任何因素，仔細尋覓每一處角落和房屋，「當牠們發現有倖存者時，我們就會再派2至3隻狗尋找氣味，確認有倖存者再通知挖掘團隊」，另外他也PO出搜救犬準備回國的畫面，指參與任務的搜救犬共7隻，有5隻在搜救過程中受傷，大多傷在身體或腳掌，其中一隻傷勢較重，不得不停止參與搜救，剩下的6隻近日回國，等登機時累翻在機場，搜救員也為牠們準備毛毯和地墊。