搭飛機最怕就是遇到機艙內有小孩哭鬧，而帶孩子搭飛機的家長也是壓力山大。有網友在社群分享，大陸一對夫妻帶著6個月大嬰兒搭飛機，上機後先送上一包小禮物給周圍乘客，大家看了內容物狂讚：「禮貌又可愛！」

一名網友在微博轉發分享，大陸一對爸媽帶著僅6個月大的嬰兒搭飛機，上飛機後，先送了一包小禮給周圍乘客，內有糖果以及耳塞，還附上一張字條，上面寫著：「代我家6個月的小可愛，向您問好；這是他第一次坐飛機，望多多關照。他若哭，願能順走您的憂傷；他若笑，願能灑到您的心上。願您旅途愉快、快樂常在！」

爸媽帶孩子搭飛機，暖心舉動被讚爆。（圖／翻攝微博）

這件貼心暖舉發生在去年7月，近日因逢旅客出遊潮，又被網友轉傳分享，並寫下：「坐飛機第一次碰到這麼哇塞的父母！」

爸媽送附近乘客小禮物，內有字條、糖果、耳塞。（圖／翻攝微博）

貼文吸引8千多人按讚，大家都留言：「禮貌又可愛！」「好棒啊！」也有人表示：「我也遇到過」、「這個我家寶寶第一次坐飛機的時候也搞過，結果人家不哭不鬧的，好乖。」