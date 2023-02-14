墨西哥一名女子在路邊發現遭遇車禍的流浪狗，立刻下車將牠抱進車中，載往獸醫院治療，未料醫生檢查後卻說，這隻動物根本不是流浪狗，而是野生郊狼，讓女子嚇一大跳，而郊狼雖然接受了專業治療，最終仍因為傷勢過於嚴重而不幸死亡。

根據《鏡報》報導，墨西哥女子安德莉亞（Andrea Athie）在維多利亞城（Cuidad Victoria）開車時，她前面的汽車撞上一隻動物，駕駛卻沒有下車查看，反而直接駛離現場，安德莉亞見狀立刻下車，發現受傷的是一隻流浪狗，且腿部似乎骨折了，安德莉亞先安撫狗狗的情緒，隨後把牠抱上車，帶往附近的獸醫院治療。

未料獸醫檢查後告知安德莉亞，這隻動物並不是流浪狗，而是一隻郊狼（Coyote），牠的雙腿遭汽車輾過，除了有雙腿骨折的問題外，內臟也有受損，為了讓牠得到更好的醫療資源，獸醫聯絡當地的野生動物救助中心，請對方給予更專業的協助。儘管如此，郊狼的狀況並沒有好轉，最後因為傷勢過於嚴重，在5天後不幸離世。

安德莉亞受訪表示，她替這隻郊狼取名為潘喬（Pancho），潘喬很溫馴、沒有攻擊性，還會接受人類的撫摸，雖然最後不得不和潘喬分離，但這段經歷將會永遠留在安德莉亞心中，而潘喬的遺體會在相關單位的幫助下被火化，裝入可分解的骨灰罐中，埋葬在土地裡。