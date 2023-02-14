馬來西亞一戶人家近日發現天花板有怪聲，推測可能是蛇闖入，趕緊報警求助，消防員到場後先是在天花板上打洞，起初只看到一條蛇尾，認為蛇的體型應該不大，豈料天花板竟支撐不住而破裂，裡面掉出2條巨蟒，嚇壞現場所有人。

Snake was stuck in the ceiling and then this happened 😳👀 pic.twitter.com/RdfhWOlxki — Daily Loud (@DailyLoud) February 13, 2023

馬來西亞一名網友@baju_skoda在抖音分享影片，一戶人家近日聽到天花板傳出怪聲，擔心可能是有蛇類闖入，隨後趕緊報警，消防員到場後在天花板打洞，隨後掉出兩條巨蟒的尾巴，牠們的身形又大又粗，蟒蛇受到驚擾後，趕緊爬回天花板。

不過兩條蟒蛇體重不輕，再加上天花板已出現裂痕，沒多久就支撐不住而塌陷，蟒蛇全都掉了下來，消防員趕緊拿出捕蛇工具，而蟒蛇看到有人靠近就保持警戒狀態，隨後試圖往空曠處逃離，消防員經過一番努力後，才順利將蟒蛇裝進籠子裡。

影片曝光後，累積3400萬觀看次數，不少網友表示「一開始看到蛇尾時，還以為很小條，沒想到藏有驚喜」、「這間屋子的天花板裡，可能躲了很多老鼠，或是屋主的院子裡有養雞，所以才會吸引蟒蛇靠近」、「這兩條蟒蛇應該是為了交配，才會跑到天花板上」、「雖然屋裡出現蟒蛇很恐怖，但這也表示天花板上應該沒有老鼠了，全被吃光」。