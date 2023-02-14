澳洲兩名男子近日到鯊魚灣捕魚，潛入海裡時遇到巨鯊攻擊，試圖搶走他們捕到的魚，情急之下兩人趕緊用腳踹鯊魚的臉，才得以順利脫困，近日將驚險畫面分享至抖音，累積96萬觀看次數，他們希望藉此提高民眾的捕魚危機意識。

根據《鏡報》報導，胡蘭（Tao Hoogland）近日與好友約瑟夫（Joseph）到西澳知名景點鯊魚灣（Shark Bay）潛水，用魚叉捕魚並拍下過程，順利捕到龍蝦及一些魚，豈料卻吸引一條巨型短尾真鯊（Bronze Whaler Sharks）的注意，試圖搶奪他們魚叉上的戰利品。

胡蘭表示，當時注意到附近有一條短尾真鯊時，就決定趕緊離開，豈料鯊魚早已鎖定他們，「牠咬掉我魚叉上的一條魚，另外一條魚也跟著掉了下來，當我想去撿回來時，鯊魚直接衝過來咬走」，讓他非常傻眼，對於鯊魚的攻擊性與狡猾相當驚訝。

胡蘭和好友約瑟夫游到接近岸邊時，鯊魚依舊沒有放過他們，甚至想搶走剩餘的漁獲，胡蘭擔心被鯊魚咬傷，只好用腳踹鯊魚頭部，雙方糾纏一段時間，鯊魚才放棄離開，影片曝光後，不少網友都直呼可怕，但也有人認為，他們對鯊魚過於粗暴，應該還有別的解決辦法。

胡蘭補充說明，他們過去潛水捕魚時，確實也遇到鯊魚，「我們知道要保持距離，同時將捕到的魚靠近海面，並趕緊游回岸邊確保安全，但這是第一次遇到這麼有趣的鯊魚，想從我們手中奪走魚，通常鯊魚都會與人保持距離，所以當下我們都很震驚，所幸並沒有因此受傷」。