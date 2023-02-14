大陸考古團隊在陝西發現一處3000多年前的大型聚落遺址，並在裡面挖掘出面積超過15萬平方公尺的大型墓地，其中一座大型墓葬竟出土多達43名殉人，是目前為止發現西周時期殉人最多的墓葬，且陪葬物大多都是兵器，推測應該與當時的戰爭環境有關。

根據《陝視新聞》報導，陝西旬邑西頭遺址位於咸陽市旬邑縣張洪鎮，西北大學、陝西省考古研究院等單位從2018年到2022年持續在此進行考古挖掘，截至目前為止，已經發現史前、商周、漢唐等各時期的遺存，並出土超過千件陶器、銅器、骨器和石器，專家初步判斷，這座城址的面積約有80萬平方公尺。

除此之外，還在遺址中找到面積超過15萬平方公尺的大型圍溝墓地，裡面墓葬近千座，年代集中在商末周初到西周早期，清理出大量海貝、銅器殘件、骨器和玉器等，還發現了埋有殉人的中型、大型墓葬，其中編號M90的大型墓葬，就埋有多達43名殉人，西北大學文化遺產學院副教授豆海鋒指出，該墓葬是目前發現西周時期殉人最多的墓葬，且墓中出土較多隨葬兵器，包含大量的青銅兵器和石質兵器。

而其他墓葬也呈現隨葬品較少、隨葬兵器、車馬器較多的狀況，考古人員指出，這批墓葬和城址的性質，應該與當時的戰爭環境有關。本次發現對研究商周時期聚落布局、人群構成、社會變遷等方面具有重要意義。