越南一名男子近日潛水時，意外捕撈到一條呈現罕見金黃色的石頭魚，讓當地人都嘖嘖稱奇，就連其他漁民也稱從未見過這樣的石頭魚。目前男子將這條魚安置在家中，預計不久後就會將其賣給熱愛養魚的收藏家，出價500萬越南盾（約新台幣6390元）。

根據《越南青年報》報導，越南一名男子日前在廣義省里山島附近水域，捕撈到一條呈現黃金色的石頭魚，重達300公克，魚鰭的形狀也非常特別，像是一把摺扇，大家看到後都驚訝不已。男子指出，當地的石頭魚很多，但沒有人看過金色的石頭魚，就連他90歲的叔叔也稱自己一輩子沒見過。

男子目前把這條石頭魚養在家中，並歡迎大家到他家觀賞，男子也說之後會將這條魚賣給喜歡養魚的收藏家，預計出價500萬越南盾（約新台幣6390元），「我決定賣掉這條魚，是因為對方很喜歡牠，也知道如何照顧牠，並且希望有更多人可以觀賞到牠。」

報導指出，石頭魚主要分布於印度洋到太平洋沿岸，外觀通常呈現棕色或灰色，偶會會帶有黃色、橙色、紅色的斑塊，石頭魚非常擅長偽裝，會將身體融入到岩石或珊瑚中，好讓獵食者無法輕易找到牠。