義大利一名女子對蛋、奶過敏，於是和男友到一間標榜「全素食」的餐廳用餐，飯後還點了一份提拉米蘇享用，未料才吃2口她就出現過敏反應，當場昏迷倒地，雖然事後被緊急送往醫院治療，但仍在住了10天加護病房後不幸過世。

根據《每日郵報》報導，21歲女子安娜（Anna Bellisario）日前和男友到一間標榜「全素食」的餐廳用餐，由於不是第一次造訪這間餐廳，所以對蛋、奶過敏的安娜相當放心，吃完主食後又點了一份提拉米蘇，未料才吃2口她就驚覺不對勁，安娜不但開始咳嗽、呼吸困難，身上還出現紅疹，她立刻到廁所試圖把蛋糕吐出來，卻無濟於事，甚至連抗過敏藥也起不了作用。

安娜當場昏迷倒地，雖然被緊急送往醫院治療，但住了10天加護病房後，仍不幸過世。安娜的男朋友稱，她在食用提拉米蘇前，還有請店員給她看過敏原清單，但紙上只有列出「堅果」，然而義大利政府衛生部門調查後發現，安娜食用的提拉米蘇中含有牛奶蛋白，更誇張的是，就連主食三明治使用的蛋黃醬，也使用了雞蛋作為材料。

義大利政府衛生部門指出，該款提拉米蘇是現成的產品，目前已經從63家餐廳強制收回，檢察官則針對餐廳老闆和提拉米蘇供應商依過失殺人的罪名展開調查。