不論現代還是古代，都有蛀牙的問題，不過古時候科技不發達，到底該如何處理呢？早在漢代就記載補牙的方法，有些是使用雄黃混合豬油，到了唐朝還出現汞合金補牙，宋朝時補牙技術更先進，甚至還有植牙技術，也讓現代人佩服不已。

根據《國家人文歷史》指出，漢墓出土的《五十二病方》記載，當時古人使用榆皮、美桂等數種藥物，磨成粉後再調和豬油，補進蛀牙的縫隙內，而《本草綱目》提到，榆皮味甘性平，有利水、消腫等作用，而美桂則是常見中藥材名稱，目前認為是桂花，將花入藥治牙痛。

漢代醫學家張仲景在《金匱要略》也記載補牙方法，「以雄黃、葶藶，上二味，末之，取臘日豬脂溶，以槐枝綿裹頭四五枚，點藥烙之。」指將雄黃和葶藶兩種藥磨成粉末，與豬油拌在一起，用槐樹枝沾藥並放火上烤，之後就能補進牙洞，不過這種方法其實有些危險，因為雄黃加熱到一定溫度後，會氧化成三氧化二砷，也就是俗稱的砒霜。

而到了唐朝，則出現「汞合金補牙」，藥典《新修本草》就記載，唐人使用汞合金充填牙齒的內容，裡面提到補牙齒缺落，能獲得「凝硬如銀」，此技術在當時被稱為「銀膏」。直至宋朝，補牙技術更進步，陸游在詩詞《歲晚幽興》描述「染須種齒笑人痴」的現象，還補充「近聞有醫以補種墮齒為業者」，可見當時已流行植牙的技術。