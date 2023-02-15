大陸廣東一名男子近日生活陷入困難，因此典當母親的遺物「銀手鐲」，豈料黃金回收店老闆拿到手鐲後，馬上就發現不對勁，裡面竟藏另一條金手鐲，看到男子母親生前仍惦記著孩子，讓他感到非常感動，最終以高價收購黃金。

根據《星視頻》報導，一名黃金回收店老闆近日遇到來典當銀手鐲的男子，發現手鐲有些不對勁，拆開一看驚見裡面竟是金手鐲，他表示過去看過金包銀飾品，但從未見過銀包金，讓他感到非常意外，而銀手鐲內的黃金約重6至7公克。

典當手鐲的男子表示，手鐲是他母親的遺物，母親在過世前都還在牽掛他，平時生活非常低調，所以他也不知道銀手鐲包著黃金，他保管手鐲已經好幾年，但近日生活遇到困難，他不得已才選擇賣掉，老闆被這名母親的作法感動，最終以最高價人民幣2780元（約新台幣1.2萬）收購，銀手鐲留給男子當紀念。

此事在網路上引發討論，但不少人認為不應賣掉手鐲，「一個銀手鐲能值多少錢？何必賣掉媽媽的遺物」、「媽媽的遺物也要賣掉？如果是我，會覺得這是媽媽唯一念想，真的捨不得」，不過也有人幫忙緩頰，「別站在自己的角度看事情吧！每個人的出生環境都不同，想法自然不一樣，例如有人覺得窮可以翻垃圾吃，但有人就是無法接受」。