現代人生活繁忙，甚至沒有時間親自購買物品，因此就會借助外送平台的幫助。印度一名男子近日在當地的外送平台訂購一條吐司，未料收到商品後，竟看見有一隻活生生的老鼠在包裝袋內，讓他驚嚇不已，立刻拍照和客服投訴。

Most unpleasant experience with @letsblinkit , where alive rat was delivered inside the bread packet ordered on 1.2.23. This is alarming for all of us. If 10 minutes delivery has such baggage, @blinkitcares I would rather wait for a few hours than take such items.#blinkit #zomato pic.twitter.com/RHNOj6tswA — Nitin Arora (@NitinA14261863) February 3, 2023

綜合外媒報導，印度男子阿羅拉（Nitin Arora）因為想吃三明治，於是在當地外送平台「Blinkit」訂購一條吐司，未料東西送上門後，他發現包裝袋內竟有一隻活生生的老鼠，阿羅拉覺得太過荒謬，氣得拍下照片向Blinkit客服投訴，然而對方雖然表示歉意，卻沒有提出具體的賠償，只說會將合作店家從平台上下架。

阿羅拉對此相當不滿，又將照片以及投訴的截圖分享到推特，氣憤地說：「最不愉快的外送體驗，如果10分鐘送到的是這樣的外送，那我寧願多等幾個小時，也不要拿到這種東西。」

網友們看到貼文後都感到十分震驚，紛紛留言，「這一袋吐司蛋白質多於碳水化合物」、「外送員在送貨的時候怎麼可能沒有發現？」、「我也有類似的經歷，我訂購的麵包完全爛掉了，上面全是黴菌」、「這真的太噁心了」；不過也有人質疑事件的真實性，「老鼠是怎麼在密封包裝裡面生存下來的？」、「老鼠很容易就可以逃出來，牠們不可能在包裝袋裡待那麼長的時間」。