古人科技超乎想像！大陸陝西櫟陽城遺址近日出土「沖水馬桶」，距今已有2400年歷史，由陶便器和彎管組成，不過上部結構已不存在，該馬桶在一座宮殿建築遺址內發現，是歷代宮城考古中唯一一例「廁類」遺存，因此格外受到關注。

根據《新華網》報導，秦漢櫟陽城位於陝西西安市閻良區新興、武屯街道，文獻記載，秦國遷都咸陽前，以櫟陽為都城長達30多年，在此展開一系列社會變革，其中包含商鞅變法，直至秦末楚漢時期，櫟陽先是塞王司馬欣之都，後為漢王劉邦之都，也是大漢王朝的首座都城。

大陸中國社會科學院考古研究所研究員劉瑞介紹，80年代發現櫟陽城一號古城，直到2012年開始，才進一步找到二號、三號古城，兩座建築主要坐北朝南，呈現長方形，其中三號古城時間為戰國中期至西漢前期，此外建築基址還有一處廁所遺跡，由台基上的室內廁位和房外排污坑兩部分組成，不過廁所上部分結構已損壞消失。

劉瑞提到，此發現首次揭露戰國中期至西漢前期，都城核心區重要宮殿建築的平面構造，此外三號古城內有條貫穿核心建築的南北向軸線，有助於考古人員了解戰國秦漢都城的佈局，在三號建築台基西北、東北、西南、東南角各發現一枚大半圓瓦當，俗稱「瓦當王」，也解決長期未解的大半圓瓦當使用位置等問題。