Google地圖經常拍到有趣畫面，因此不少人會透過街景功能尋找有趣景象。西班牙一名實況主在直播時，意外透過Google街景圖目睹一起車禍，只見一名摩托車騎士整個人騰空倒栽蔥，安全帽也飛離頭部，驚嚇瞬間被定格在網路上，讓實況主和網友們全都嚇壞了。

Aquí el clip pic.twitter.com/meUDQUae7S — 𝘿𝙖𝙣𝙞𝙚𝙡 𝘿𝙚 𝙇𝙚𝙤𝙣 (@UnTalDannyMX) February 10, 2023

根據外媒報導，西班牙導演兼遊戲實況主杜蘭特（Pol Turrent）近日直播玩《GeoGuessr》，這是一款地理發現遊戲，它會將玩家放置在Google地圖中隨機一個地點，玩家必須依靠周遭的風景、建築等線索猜測身在何處。

從直播的精華片段可以看到，遊戲將杜蘭特放置在一個氣候乾燥的區域，且鏡頭位在一輛小貨車後方，當杜蘭特放大畫面想仔細觀察時，發現車子前方有人影，對方身穿黑色皮衣、左手握拳，這時杜蘭特似乎已經察覺大事不妙，緊皺著眉頭，當他再往前進時，就目睹悲劇一幕，黑色皮衣男子遭遇車禍，整個人騰空倒栽蔥，藍色安全帽還飛離頭部，讓杜蘭特嚇得倒抽一口氣。

據了解，這起不幸事故發生在西非國家塞內加爾的東部最大城市坦巴昆達地區，拍攝於2021年12月，目前不清楚事故發生原因，也不知道該名騎士的身分與後續狀況。網友們看到影片也都嚇壞了，直呼：「不敢相信這種照片會登上Google」，不過目前官方已經將這段街景圖刪除。

除此之外，杜蘭特還發現另一個有趣的畫面，在距離車禍事故地點幾公尺遠的地方，有一名身穿藍色衣服的男子，騎摩托車載著山羊在路上兜風，神奇的場景同樣引發網友熱議。