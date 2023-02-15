北愛爾蘭一名男子去年洗澡時，發現胸口突然出現詭異的紫色斑點，但他不以為意，直到發現體力大不如前才就醫檢查，未料竟診斷出罹患「急性淋巴性白血病」，且被醫生告知，他的生命只剩下短短3周。

'I noticed purple spots on my chest then doctors gave me three weeks to live'https://t.co/WjKX6Na5p2 — MirrorHealth (@MirrorHealth) February 13, 2023

根據《鏡報》報導，北愛爾蘭男子辛普森（Harry Simpson）去年2月到杜拜旅遊，洗澡時發現胸口長出幾個紫色斑點，起初他不以為意，安排了跳傘、水上摩托車等刺激的活動，慶祝26歲生日。回國後他到健身房運動，卻發現體力大不如前，才動沒幾下就氣喘吁吁，辛普森驚覺不對勁，立刻就醫檢查。

醫生診斷認為，辛普森可能感染來自杜拜的病毒，開了抗生素給他，服藥2周後，辛普森覺得健康有所好轉，於是決定挑戰去爬愛爾蘭最高的山，「我必須停下來休息20次才能爬上那座山，我當時想『真的有點不對勁』，我可以感受到心臟在體內瘋狂跳動。」甚至還伴隨嚴重的呼吸困難。

辛普森再次就醫後，被診斷出患有「急性淋巴性白血病」，且生命只剩下短短3周，得知消息的辛普森和他的家人都感到晴天霹靂，「我坐在椅子上哭，奶奶看起來很不開心，我爸則努力想給我一點力量。」幸運的是，辛普森積極接受抗癌治療，以及姊姊的幹細胞移植後，目前癌症並未再次復發。

辛普森表示，他在整個治療過程都保持樂觀向上的精神，且十分珍惜不斷陪伴在他身邊的所有人，辛普森說：「我把每一天都當成全新的挑戰。晚上睡覺前，我會花1、2分鐘感謝我一整天做的事情，當我早上醒來時也會感到開心，因為我又多了一天。」