不少人喜歡喝碳酸飲料，但喝太多恐會影響健康。大陸湖北一名男子近日感覺牙齒不適，因此到醫院治療，醫師一看當場嚇傻，患者後側牙齒幾乎被蛀光，才知他平時把可樂當水喝，而可樂含有碳酸，會與牙齒內的鈣質發生反應，繼而腐蝕牙齒。

根據《新華網》報導，湖北武漢一名23歲男子感覺牙齒不適，近日到武漢協和醫院就診，口腔科醫師孫明宇提到，男子後側牙齒幾乎全爛光，而前側牙齒曾做過牙套，狀況相對較穩定，但患者年紀輕輕卻一口爛牙，讓他非常驚訝，一問才知男子不愛喝水，每天幾乎喝2至3瓶可樂。

孫明宇表示，目前先幫男子保留能修復的牙齒，若已經爛到牙齦，只能拔除做種植修復，並解釋可樂含有碳酸，會與牙齒的鈣質發生反應，導致牙齒腐蝕，建議民眾少喝飲料，如果真的想喝，可以選擇無糖飲品，但還是要適量飲用，晚上睡覺前一定要刷牙。

不少網友驚呼「沒有自知之明嗎？我喝一瓶就覺得牙齒不舒服，馬上不喝了」、「確實如此，先前我常喝可樂，發現牙齒表面變粗糙，停喝一段時間後，又恢復光滑，可能是表面釉質被腐蝕」，不過也有人提到，自己喝了可樂10幾年，牙齒都沒問題，就有人幫忙解釋，「牙齒爛光原因除了常喝可樂外，另一因素就是牙齒健康問題，主要與遺傳基因有關，有人天生就是牙齒好，比較不容易蛀牙」。