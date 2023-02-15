大陸一名媽媽日前帶著2名兒子到公園湖邊放生飼養的小魚，未料當一家人還依依不捨地和小魚道別時，不遠處突然游來一隻鴨子，一口把小魚吞下肚，讓母子三人全都看傻眼。

根據《星視頻》報導，大陸陝西一名媽媽帶著2名兒子到公園的湖邊放生小魚，從畫面中可以看到，母子三人站在橋上，其中一名兒子將盒子內的水和魚全倒入河中，看見小魚自在地在水中優游，他們不斷說再見，表示以後會再來公園看牠，沒想到下秒一隻鴨子游過來，一口就把小魚吃掉，讓母子3人全都看傻了。

媽媽表示，之前參加公園的釣魚活動，送了6條小魚給他們，但因為家裡沒有環境可以養魚，再加上放了一段時間，一部分的魚已經死掉，所以才決定將剩下的小魚放生，而且他們一家人夏天經常到公園的湖邊餵魚，認為這裡就是最佳的放生地點，沒想到最後竟然會被鴨子吃掉，讓他們非常難過。

網友們看到影片後也都哭笑不得，留言笑說，「本來是想讓孩子有愛心，結果反而讓孩子看到殘忍的一幕」、「鴨子：感謝大自然的餽贈」、「孩子傷心到眼淚都從嘴角流了下來」；也有人指責媽媽私自放生的行為，「放生本來就是一件殘忍的事，人工養殖的魚放到野外根本活不了」、「私自放生屬於違法行為」。