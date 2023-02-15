不少店家為了增加買氣，會推出各種促銷活動，或靠吸睛打扮引顧客上門。近日網路流傳一段正妹老闆做蛋包飯的影片，只見她五官深邃，而且身材很好，當時穿低胸上衣，意外成為夜市亮點，吸引不少顧客慕名而來，她不僅外型亮眼，還是法律系高材生。

根據泰媒《Sanook》報導，寮國一名正妹老闆「Faiyy Inthaluck」，在首都永珍步行街附近夜市擺攤，主要販售蛋包飯，由於她的外型亮眼，而且工作時經常穿著低胸上衣，大方展示自己的好身材，因而成為夜市亮點，還有客人為一睹她的美貌到夜市消費。

「Faiyy Inthaluck」也經常在臉書分享工作照，擁有4千多名粉絲追蹤，她不僅是攤販老闆，還是一名法律系高材生，可謂兼具美貌與智慧。不少網友表示，「長得漂亮又會做菜，還是高材生，這個世界也太不公平了吧」、「正妹老闆不只美，蛋包飯也做得超好吃」。

除了這名寮國正妹老闆外，泰國也有一名23歲護校正妹「小橄欖」（น้องโอลีฟ อายุ），在清邁古城區（Chang Phueak）街頭販售日式蛋捲，為了增加買氣，她穿上橘色長袖罩衫，胸前敞開一覽無遺，從側邊就能看見她的胸型與小蠻腰，同樣也因亮眼外型獲關注，小橄欖更提到，生意比她預期的好，甚至還有人每天來消費。