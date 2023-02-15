泰國一名52歲男子為了向女友求婚，他自1月14日開始徒步挑戰，走了1200公里的旅程，最終抵達女友位於沙敦的店內並當場求婚，女友看到後非常感動，最終也點頭答應，男子表示很開心用步行證明對女友的愛，他更在這1個月內瘦了17公斤。

綜合泰媒報導，居住在那空那育（Nakhon Nayok）的52歲男子素帖（Suthep Promjit），5個月前透過抖音認識在泰南沙敦（Satun）賣蝦醬和乾海產的56歲塔納帕（Thanapa Khiaw-on），素帖起初只是向對方買蝦醬，詢問是否好吃，豈料兩人越聊越投機。

素帖得知塔納帕早在10年前就已離婚，而且膝下的4名子女已成家立業，沒有顧忌便展開追求，兩人進一步交往，素帖還決定在今年情人節向塔納帕求婚，女方卻提出希望素帖步行或跑步到沙敦求親以表誠意，素帖開始為期3個月的訓練。

素帖今年1月14日從那空那育的家中出發，每天都會在網上分享進度，他一共走了1200公里，只要體力允許就會用跑的，他每天平均步行約39公里，最終在2月13日抵達沙敦，塔納帕看到男友出現在店裡時非常感動，兩人14日已在當地政府辦公室登記結婚。