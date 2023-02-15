貓兒子去天堂已經5、6年了，再養一隻貓的念頭最近在心裡蠢動，朋友好心去買一本寵物雜誌提醒我，毛孩一旦生了病，要花費的醫療費用動輒上萬起跳，希望讓我趁早死了心。

誰不知道養了就要負責到底呢？有哪個想生小孩的父母會因為未來龐大的教育費而打退堂鼓的，只要想到在一起的樂趣，小孩也好，毛孩也罷，就是一種美好的生命體驗。

但我之所以遲遲不敢行動，主要是害怕再面對毛孩生病那種無能為力的感覺，每個決定都可能影響到牠的生與死，但我們的決定是對的嗎？真不知我是否能再承受一次生離死別的痛。

Pororo曾在飼主閨密家住過一段時間，飼主閨密還保留著有牠氣味的物品。(圖/Pororo媽媽授權提供)

很多人跟我一樣不敢再養，只祈求祂能投胎來當自己的小孩，畢竟人的壽命會比較長吧，不會陪我們十幾年就一定要離開。比熊狗Pororo的乾媽，應該就是這樣想的吧。

Pororo的媽媽因為已經有自己的孩子了，所以是疼牠的乾媽想要把牠生回來，這是一次罕見的溝通經驗，通常來找我的不是爸比或媽咪，不然就是兩夫妻一起，但Pororo的媽媽反倒是約了大學時期共同照顧Pororo的閨密一起來問問題，兩個都是疼牠的媽媽，就姑且用媽媽跟乾媽來區隔吧。

溝通時媽媽先問：「會不會怪我讓你生病痛苦這麼久？」很多主人是因安樂而後悔，Pororo的媽媽卻剛好相反，她覺得也許早點幫Pororo結束痛苦，助牠提早解脫才是對牠最好的，但她就是捨不得。Pororo罹患的是血管肉瘤，從發病到離去，其實只有短短兩個月，但牠所受的苦，已經讓媽媽心如刀割。

但Pororo說：「如果媽咪提早送我當小天使，我才會怪你呢！那樣Pororo會覺得媽咪是不是放棄我了。還好你沒有，也謝謝你沒有。」「雖然我當時看起來很不舒服，但能在最熟悉的家裡離開，卻是Pororo最安心的方式。」

生病後期遠在南部的乾媽常上來看牠，每次乾媽走後，Pororo的身體就更虛弱一些，媽媽的解讀是，Pororo看到心愛的乾媽一次，就更能放下一些。Pororo說:「媽媽能這樣想也是蠻好的，但實際上是後期Pororo越來越撐不住了」。

有時候媽媽帶牠回南部去看乾媽，Pororo就會緊緊黏著乾媽，那些曾經在乾媽家住時屬於Pororo的背袋、床墊，都還殘留有屬於Pororo的味道，所以乾媽都留著。「留在乾媽那邊的東西，是Pororo唯一能留給乾媽的紀念了，那是屬於我們最後的回憶， 希望Pororo的味道，能夠給乾媽一點點安慰」。

乾媽最後提醒Pororo，「記得我們的約定，回來當我女兒哦」，Pororo則說：「那乾媽，你要加油哦，加油，我們才不會彼此錯過！」

我對乾媽的狀況一無所知，不知是因為乾媽單身，所以要加油，還是乾媽遲遲沒有小孩，所以要加油，只知道，我們對毛孩有期待，毛孩也希望主人能多加油。