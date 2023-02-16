新加坡近日發生一起讓人毛骨悚然的靈異事件，一名公車司機結束夜班勤務後，將車子開回總站，卻從監視器畫面發現還有乘客坐在二樓座位區，沒想到當他起身走到樓上時竟發現空無一人，原本在鏡頭前出現的「人影」瞬間消失無蹤。

專門分享靈異事件的抖音帳號「超自然告解」（Supernatural Confessions）近日分享一段靈異影片，該事件發生在本月10日上午7時許，不過當地天還沒亮，一輛往返新加坡榜鵝地區（Punggol）的雙層公車正結束末班行程，開回總站休息，然而司機卻從監視器畫面發現二樓座位區還有一名黑衣乘客尚未下車，但車內監測系統卻顯示乘客數為0人。

接著司機鼓起勇氣上樓查看，打算提醒該乘客已到站，沒想到卻發現空無一人，讓他當場寒毛直豎，忍不住抱怨自己只是想做好份內工作，「還這麼早就已經嚇死我了」、「氣死了，我剛才甚至叫他下來」。

影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「我老公也是夜班公車司機，遇過很多怪事」、「太可怕了，聽得出來司機聲音有點顫抖」、「如果是我就會立刻提辭呈」；不過也有人認為這可能是監視器當機，所以停留在稍早畫面，或是為了想紅而造假，「在撇除所有可能的結論之前，不要總是假設這是超自然現象」。