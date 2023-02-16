美國愛荷華州一處公墓裡飼養許多動物，其中還有一對鵝夫妻，豈料去年8月公鵝過世，母鵝似乎不知道伴侶已離開，每天在墓園裡尋找熟悉身影，有時還會駐足在墓碑或玻璃前看著自己的倒影，誤以為是另外一隻鵝，園方得知後非常不捨。

根據《The Dodo》報導，鵝夫妻布洛莎（Blossom）和巴德（Bud）被飼養於愛荷華州馬歇爾敦的河濱公墓，牠們可愛的模樣療癒不少前來掃墓的家屬，豈料巴德去年8月不幸過世，布洛莎似乎不知道伴侶已過世，每天都在墓園徘徊，好像在尋找巴德的身影，墓地工作人員為了安撫布洛莎，經常與牠互動並準備許多飼料。

近日到了鵝的繁殖季節，布洛莎還是孤單一個，她還曾多次凝視自己在石碑及玻璃窗前的倒影，悲傷模樣讓人看了非常難過，河濱公墓的總經理塔門（Dorie Tammen）決定介入幫忙，先是在臉書貼出一篇「徵鵝啟事」，希望能找到有緣鵝來陪伴布洛莎。

不久後就有一戶人家傳來訊息，指他們飼養的公鵝弗蘭基（Frankie）喪偶後，也變得非常孤單，可以試著撮合牠和布洛莎，而塔門充滿信心地表示，「我相信牠們會很合得來」，兩隻鵝在情人節終於見面，起初弗蘭基抵達墓地時還有些焦慮，不過經過公墓人員的安撫，情緒才漸漸穩定下來，與布洛莎相處後，兩鵝似乎非常契合，現在幾乎形影不離，經常一起玩水遊湖。