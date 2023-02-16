美國紐約一間動物園發生悲劇事件，6歲長頸鹿因為卡在圍欄上，導致脖子骨折而不幸身亡，然而調查結果顯示，動物園的設計皆合乎規定，並沒有安全缺陷，因此判定這是一起意外事件。

根據《每日星報》報導，這起事件發生在紐約羅徹斯特（Rochester）的塞內卡公園動物園（Seneca Park Zoo），6歲的長頸鹿帕克（Parker）被發現卡在動物園的圍欄上，脖子被硬生生折斷而死，儘管園方在第一時間通知獸醫前往現場急救，仍無法挽救帕克的性命。

園方指出，帕克在意外發生前健康狀況良好，還在去年生下一隻長頸鹿寶寶，獸醫麥金尼（Chris McKinney）悲傷地說：「所有人都會非常想念帕克，在此之前牠一直很健康，工作人員和遊客都很喜歡牠。」此外麥金尼也說，目前帕克的同伴伊基（Iggy）、基彭齊（Kipenzie）和奧姆斯特德（Olmsted）都沒有出現異狀，獸醫團隊會在未來幾天密切關注牠們的一舉一動。

從驗屍結果顯示，帕克死於頸部骨折，麥金尼表示：「從骨折的性質來看，死亡幾乎是瞬間發生的。」帕克一被卡住就想要掙脫，瞬間拉扯的力道引發致命性骨折。調查人員指出，該動物園使用的是標準的長頸鹿圍欄，設計並無安全缺陷，判定這是一起意外事件，不過園方仍稱會修改相關結構，盡力防止類似意外再度發生。